У Львові 25-річний хлопець забив до смерті власну матір

У Львові поліцейські затримали 25-річного хлопця, який вбив власну матір. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 20 липня близько 02:00 год. у квартирі на вулиці Дніпропетровській у Львові підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на свою матір.

Хлопець наніс 48-річній жінці чисельні удари руками та ногами по тулубі та голові. В результаті від отриманих травм потерпіла померла.

Тіло загиблої скерували на експертне дослідження.

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Її сина затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Невдовзі суд обере для хлопця запобіжний захід.

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