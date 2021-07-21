Не зважаючи на закон, шість телеканалів продовжують демонструвати фільми російською

З перших днів після набуття чинності норми закону щодо обов’язкового демонстрування фільмів українською мовою, уповноважений із захисту державної мови зафіксував порушення телеканалами «Інтер», «Україна», ICTV, «Мега», «НТН» та «К1», які демонстрували фільми російською мовою. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав телевізійникам, що із 16 липня 2021 року набрали чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

З метою з’ясування реального стану виконання Закону був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.

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За результатами моніторингу було виявлено порушення закону шістьма телеканалами.

«На телеканалі «Інтер» зафіксовано 6 порушень (д/с «Слідство вели»; т/с «Речдок». «Особливий випадок»; м/ф «Лисиця і заєць»; х/ф «Гостя з майбутнього»; х/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»; т/с «Таїсія»);

Телеканал «Україна» – 5 порушень (х/ф «Помилковий лист»; т/с «Німа»; х/ф «Незабута»; т/с «Втікачі»; т/с «Дім Надії»);

«Мега» – 2 порушення (т/с «Містична Україна»; т/с «Секретні території»);

ICTV – 2 порушення (т/с «Таємні двері»; т/с «На трьох»);

«К1» та «НТН» – по одному порушенню.

На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено – повідомив Тарас Кремінь.

З огляду на порушення, уповноваженим направлено листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до порушників санкції, що визначені законодавством.

Раніше Львівський портал повідомляв, про нові норми закону про мову, згідно з якими фільми і розважальні заходи мають транслюватися українською.

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