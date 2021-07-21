До Львова на змагання з багатоборства прибули команди нацгвардійців

До Львова приїхали 17 команд нацгвардійців на Чемпіонат з військово-спортивного багатоборства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НГУ.

Саме тут протягом чотирьох днів команди будуть боротись за перехідний кубок та статус чемпіона.

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За ці дні спортсмени будуть змагатись у таких секціях: забіг на 100 метрів, плавання, підтягування, подолання смуги перешкод, стрільба, метання гранати та біг на 3000 метрів.

«Усі хлопці підготовлені і налаштовані на перемогу. Усі види спорту, які входять до військово-спортивного багатоборства – це швидкісні вправи, силові та, обов’язково, вправи на витривалість. Саме це показує якість фізичної підготовки військовослужбовців», – ділиться начальник відділу фізичної підготовки та департаменту професійної підготовки ГУ НГУ полковник Андрій Мелешко.

Вже в п’ятницю, 23 липня, будуть відомі переможці, які з честю повезуть кубки у пункти дислокацій.

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Фото: Нацгвардія