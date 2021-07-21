Частині Львова та Лисиничів вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи у четвер, 22 липня, протягом усього дня частина Личаківського району Львова та Лисиничів залишиться без води. Про це Льіввському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці 22 липня комунальники почнуть замінювати аварійну ділянку на водогоні «Винники – Кривчиці» на вул. Богданівській, 2. Через це з 07:30 год. і до опівночі подачу води призупинять до частини Личаківського району та Лисиничів.

У Лисиничах води протягом дня не буде на вул. Квітковій та на вул. Тракт Глинянський.

Щодо Львова, то йдеться про такі вулиці Личаківського району:

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Бігова – всі будинки

Богданівська (буд. №2, 4, 8, 8-А, 10, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22)

Визвольна – всі будинки

Глиняна – всі будинки

Іванова Гора – всі будинки

Лотоцького – всі будинки

Малі Кривчиці – всі будинки

Переможна – всі будинки

Подолинського – всі будинки

Поетична – всі будинки

Приязна – всі будинки

Тр. Глинянський (буд. №83, 85, 87, 89, 89-А, 89-Б, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 139)

Ф. Вовка – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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