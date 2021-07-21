ОСТАННІ НОВИНИ

Частині Львова та Лисиничів вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Через ремонтні роботи у четвер, 22 липня, протягом усього дня частина Личаківського району Львова та Лисиничів залишиться без води. Про це Льіввському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вранці 22 липня комунальники почнуть замінювати аварійну ділянку на водогоні «Винники – Кривчиці» на вул. Богданівській, 2. Через це з 07:30 год. і до опівночі подачу води призупинять до частини Личаківського району та Лисиничів.

У Лисиничах води протягом дня не буде на вул. Квітковій та на вул. Тракт Глинянський.

Щодо Львова, то йдеться про такі вулиці Личаківського району:

Реклама партнерів
  • Бігова – всі будинки
  • Богданівська (буд. №2, 4, 8, 8-А, 10, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22)
  • Визвольна – всі будинки
  • Глиняна – всі будинки
  • Іванова Гора – всі будинки
  • Лотоцького – всі будинки
  • Малі Кривчиці – всі будинки
  • Переможна – всі будинки
  • Подолинського – всі будинки
  • Поетична – всі будинки
  • Приязна – всі будинки
  • Тр. Глинянський (буд. №83, 85, 87, 89, 89-А, 89-Б, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 139)
  • Ф. Вовка – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів