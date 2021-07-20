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У селі неподалік Львова викрили виробників амфетаміну

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили наркоторговців, які в селі неподалік Львова власноруч виготовляли амфетамін, а потім його продавали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Наркоділки «працювали» просто в себе вдома в одному зі сіл Львівського району. Такий бізнес організувала пара – 39-річна жінка та її 38-річний співмешканець.

Під час обшуків поліцейські виявили обладнання, інгредієнти для виготовлення амфетаміну,  готову «продукцію»,  а також 4 літри прекурсорів, поліетиленові пакетики для фасування, електронні ваги та інші речові докази.

Все вилучене скерували на експертне дослідження.

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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років тюрми.

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