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На Львівщині прогнозують грози та град

Наталя Дуляба

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У середу, 21 липня, у Львові та області прогнозують грози, сильний вітер та навіть град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +25°C.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, втім вдень пориви сягнуть до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на Львівщині пройдуть значні дощі. Грози, вдень місцями випаде град.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекайте негоду у приміщенні.

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