На Львівщині митники знайшли срібні зливки в посилці з одягом

19 липня працівники митного поста «Львів-поштовий» в одній з посилок, що надійшла в Україну зі США, виявили чотири срібних зливки 999-ї проби. Їх вартість становить близько 30 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці.

Згідно з декларацією, адресант з американського міста Ашленд пересилав для жительки Одеси «одяг і речі домашнього вжитку», на суму 70 доларів США.

Однак під час митного контролю працівники митниці виявили чотири зливки чистого срібла загальною вагою майже кілограм. Орієнтовна вартість виявленого дорогоцінного металу становить близько 30 тисяч гривень.

Реклама партнерів

Таким чином відправник намагався перемістити через кордон не задекларовані товари і порушив митні правила за ст.472 (Недекларування товарів). Срібні зливки тимчасово вилучили, невдовзі справу скерують до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.