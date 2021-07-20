ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині митники знайшли срібні зливки в посилці з одягом

Ольга Денисяка

|

19 липня працівники митного поста «Львів-поштовий» в одній з посилок, що надійшла в Україну зі США, виявили чотири срібних зливки 999-ї проби. Їх вартість становить близько 30 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці.

Згідно з декларацією, адресант з американського міста Ашленд пересилав для жительки Одеси «одяг і речі домашнього вжитку», на суму 70 доларів США.

Однак під час митного контролю працівники митниці виявили чотири зливки чистого срібла загальною вагою майже кілограм. Орієнтовна вартість виявленого дорогоцінного металу становить близько 30 тисяч гривень.

Реклама партнерів

Таким чином відправник намагався перемістити через кордон не задекларовані товари і порушив митні правила за ст.472 (Недекларування товарів). Срібні зливки тимчасово вилучили, невдовзі справу скерують до суду.

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів