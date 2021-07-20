Ексголова села на Львівщині незаконно передав своїм родичам 4 га землі

Колишнього голову одного зі сіл Червоноградського району судять за протиправну передачу 4 га землі громадянам, серед яких були і його родичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За версією слідства, торік у жовтні-листопаді колишній голова одного зі сіл Червоноградського району підробив рішення сесії сільради, яким передав у власність своїй дружині, внуку та іншим громадянам земельні ділянки загальною площею 4 га.

Земля розташована на території села колишнього Сокальського району. Її вартість становить 2,7 млн грн.

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Колишньому посадовцю інкримінують службове підроблення та зловживання владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та накладення арешту на вищезгадані землі. Триває слідство.

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