275-річну дерев’яну церкву у Заболотцях відреставрують за 3,7 млн грн

Дерев’яну церкву Собору Пресвятої Богородиці в селі Заболотці у Бродівському районі, яка є пам’яткою архітектури національного значення і споруджена у 1746 року, відреставрують за понад 3,7 млн грн. Про це інформує департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

За результатами тендеру, вартість комплексної реставрації становитиме 3 млн 793 тис. грн, а виконуватиме роботи підприємство об’єднання громадян «Центр комплекс».

Реставруватимуть старовинну церкву за кошти обласного і місцевого бюджетів. З обласного бюджету на 2021 рік для цього передбачено близько мільйона гривень.

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Завершити усі роботи з реставрації дерев’яної церкви планують до кінця 2022 року.

«Храм потребує реставрації. Тут вирівняють підвалини і стіни, встановлять підвалини вівтаря, відновлять зовнішні стіни різниці, підлогу, хори та облаштують до них сходи. Також проєкт реставрації передбачає влаштування відмостки та системи блискавкозахисту. Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації вже провів закупівлю у системі ProZorro на реставрацію цієї церкви. Переможець тендеру зобов’язався здійснити всі роботи до 31 грудня 2022 року. Днями ми разом виїхали на об’єкт, щоб оцінити рівень складності робіт та оглянути його стан ще раз, розпочати підготовку. Чекаємо дозволу на початок робіт від ДАБІ», – каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Дерев’яна церква Собору Пресвятої Богородиці в селі Заболотці є пам’яткою архітектури національного значення. Вона збудована 1746 року на місці спаленої татарами церкви у 1648 році. У 1960-і храм закрили, а велику частині церковних реліквій вивезли. Зокрема, забрали звідси унікальне рукописне Євангеліє XIII століття. Відновили богослужіння у церкві лише 1989 року.

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Фото: департамент архітектури та містобудування ЛОДА