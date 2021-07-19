У центрі Львова обвалився будинок: загинув чоловік

19 липня на вулиці Руській у Львові обвалилась частина нежитлового будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це в Львівському порталу повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Обвал стався в нежитловому будинку на вулиці Руській, 8 близько 16:30 год.

Наразі на місці працюють рятувальники, вони встановлюють причини обвалу. Також зараз встановлюється особа загиблого чоловіка.

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«За попередньою інформацією, на вулиці Руській стався обвал частини нежитлового будинку. До місця прибули рятувальники, провели розбір конструкцій і на місці виявили тіло загиблого чоловіка, особа якого зараз встановлюється», – повідомив Ігор Курус.

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, в двоповерховому флігелі обвалилась стіна на другому поверсі. Стіна впала у двір будинку. Загиблий чоловік проводив роботи на цьому об’єкті.

Своєю чергою голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля заявив, що жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.

Фото: ДСНС, ЛМР