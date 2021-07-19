ОСТАННІ НОВИНИ

На вихідних на Львівщині поліцейські шукали чотирьох зниклих дітей

Вероніка Рой

|

Протягом вихідних, 17 та 18 липня, на Львівщині поліцейським довелося розшукувати чотирьох зниклих дітей. Наймолодшій зниклій було лише 2,5 роки. Усіх дітей поліцейські оперативно розшукали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За два вихідні дні до поліції Львівщини надійшло 4 повідомлення про зникнення дітей.

Так, до поліції звернулася мешканка одного з сіл Львівського району. Вона повідомили про зникнення 2,5-річної онуки. За словами бабусі, вона на короткий час відволіклась, пораючись по господарству,  а в той час дівчинка зникла. Поліцейські, рятувальники, волонтери та небайдужі мешканці розшукали дівчинку за 5 кілометрів від дому. Дитина ціла та неушкоджена.

Реклама партнерів

Також у Львові на одному з ринків загубився 4-річний хлопчик, який перебував там разом з мамою. Дитину розшукав спецпризначенець поліції та передав матері. Ще один зниклий, 11-річний хлопець, загубився у центрі Львова, де перебував разом з матір’ю.

Крім цього поліцією розшукано 5-річного хлопця, який відпочивав разом з батьками у місті Сколе. Батьки відволіклися і не помітили, як дитина зникла.

Правоохоронці закликають батьків: спілкуйтеся із своїми дітьми, дбайте про них, а малих діток не залишайте без нагляду навіть на короткий час. Якщо ж ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Не гайте часу – важлива кожна хвилина!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ремонт турбін у Львові від професіоналів
Омелян Шевчук
Ремонт турбін у Львові від професіоналів

Далеко не кожний автомобіліст готовий дотримуватися правил обслуговування авто, але кожен має бажання експлуатувати ТЗ з...

Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів