На вихідних на Львівщині поліцейські шукали чотирьох зниклих дітей

Протягом вихідних, 17 та 18 липня, на Львівщині поліцейським довелося розшукувати чотирьох зниклих дітей. Наймолодшій зниклій було лише 2,5 роки. Усіх дітей поліцейські оперативно розшукали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За два вихідні дні до поліції Львівщини надійшло 4 повідомлення про зникнення дітей.

Так, до поліції звернулася мешканка одного з сіл Львівського району. Вона повідомили про зникнення 2,5-річної онуки. За словами бабусі, вона на короткий час відволіклась, пораючись по господарству, а в той час дівчинка зникла. Поліцейські, рятувальники, волонтери та небайдужі мешканці розшукали дівчинку за 5 кілометрів від дому. Дитина ціла та неушкоджена.

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Також у Львові на одному з ринків загубився 4-річний хлопчик, який перебував там разом з мамою. Дитину розшукав спецпризначенець поліції та передав матері. Ще один зниклий, 11-річний хлопець, загубився у центрі Львова, де перебував разом з матір’ю.

Крім цього поліцією розшукано 5-річного хлопця, який відпочивав разом з батьками у місті Сколе. Батьки відволіклися і не помітили, як дитина зникла.

Правоохоронці закликають батьків: спілкуйтеся із своїми дітьми, дбайте про них, а малих діток не залишайте без нагляду навіть на короткий час. Якщо ж ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Не гайте часу – важлива кожна хвилина!

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Фото: поліція