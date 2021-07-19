У Львові підлітків вчать, як стати бізнесменами

У Львові в межах Літньої академії бізнесу підлітків вчать шкільному підприємництву та створенню власних бізнес-проєктів. Отримані знання вони можуть використовувати відразу на практиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як зауважують організатори проєкту, шкільне підприємництво стає все більш популярною практикою, коли підлітки (14-18 років) створюють шкільну фірму, щоб забезпечити всім потрібним свій навчальний заклад. Це різновид соціального підприємництва, коли основний прибуток йде на розвиток суспільства.

«Ми хочемо дати учасникам ті знання, які вони зможуть практично застосувати. Можливо, цей проєкт надихне їх стати підприємцями в майбутньому. Ми запросили спікерів та менторів-професіоналів у своїй справі та організували усе так, щоб покрити усі аспекти створення бізнесу», – каже одна із організаторок проєкту Олена Павлюк, керівниця простору Lviv Open Lab.

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Серед тематик проєктів, які організатори пропонують втілити учасникам, є: екологія, толерантність та інклюзія, психічне здоров’я, охорона здоров’я, соціальна відповідальність, освіта, технології та IT і мистецтво.

Так, за час проєкту учасники пройдуть шлях від ідеї до її втілення у вигляді представлення власного бізнес-проєкту перед журі.

Попереду – ще два тижні навчання, а далі – власний проєкт. За його гідне представлення учасники отримають призи, а також підтримку у створенні бізнесу у своїй школі.

Нагадаємо, що проєкт «Літня Академія Бізнесу» є безкоштовним, взяти участь у ньому могли всі охочі.

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