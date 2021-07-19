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ФК «Рух» гратиме домашні матчі на «Арені Львів»

Вероніка Рой

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Львівський футбольний клуб «Рух» врешті підписав угоду зі стадіоном «Арена Львів» та домовився з керівництвом про оплату оренди у розмірі 210 тисяч гривень за матч. Про це інформує пресслужба клубу.

«У ході складних перемовин між футбольним клубом «Рух» та керівництвом «Арени Львів» нам вдалось досягти компромісу та підписати угоду на умовах вигідних для клубу.За кожен матч на «Арені Львів» «Рух» платитиме 210 000 грн. Оплата підігріву відбуватиметься на умовах нашого клубу. Увімкнення підігріву на стадіоні відбуватиметься лише за згодою клубу. На це «Рух» був готовий піти із самого початку», – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, у новому сезоні футбольний клуб «Рух» мав грати на стадіоні «Україна». Вони заключили договори саме з цим стадіоном через «абсурдні умови, які поставило керівництво «Арени-Львів».

Проте Українська асоціація футболу оприлюднила перелік стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій асоціації. Згідно із новим списком, Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ понизив до 2-ї категорії стадіон «Україна» у Львові. Як відомо, стадіони, що відповідають структурним критеріям 2-ї категорії УАФ, позбавлені права приймати матчі Української Прем’єр-ліги –  першої за рангом футбольної ліги в Україні.

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