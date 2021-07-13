Депутати ЛОР звернулися до уряду через заборону проводити на стадіоні «Україна» матчі УПЛ

У вівторок, 13 липня, депутати Львівської обласної ради звернулися до прем’єр-міністра України, президента Української асоціації футболу та виконавчого директора української Прем’єр-ліги через те, що стадіон «Україна» у Львові понизили до 2-ої категорії. Таким чином на ньому не зможуть проводити матчі української Прем’єр-ліги. Про це інформує Львівський портал.

Нещодавно УАФ оприлюднила список стадіонів, які за станом на 9 липня відповідають структурним критеріям категорій асоціації. Згідно із новим списком, Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ понизив до 2-ї категорії стадіон «Україна» у Львові. Як відомо, стадіони, що відповідають структурним критеріям 2-ї категорії УАФ, позбавлені права приймати матчі Української Прем’єр-ліги – першої за рангом футбольної ліги в Україні.

У зв’язку з цим депутати Львівської обласної ради направили звернення що уряду, президента Української асоціації футболу, виконавчого директора української Прем’єр-ліг та закликали не створювати перешкод для функціонування стадіону «Україна».

Реклама партнерів

«Враховуючи наведене, ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо Прем’єр-міністра України, Президента Української асоціації футболу, Виконавчого директора Української Прем’єр-ліги не створювати перешкод для функціонування стадіону «Україна» у м. Львові та проведення на ньому матчів Української Прем’єр-ліги, а також переглянути рішення щодо присвоєння стадіону категорії УАФ. Ми живемо у вільній демократичній країні, де кожен має право вибору, і вважаємо неправомірним та незаконним змушувати футбольні клуби штучними та неаргументованими методами грати свої домашні матчі виключно на певних стадіонах», – йдеться у повідомленні обласних депутатів.

Зазначимо, на стадіоні «Україна» мали відбуватися матчі львівських команд «Рух» та «Львів». Вони заключили договори саме з цим стадіоном через «абсурдні умови, які поставило керівництво «Арени-Львів».

«Клуби шукали компроміс з «Ареною Львів», однак керівники цього стадіону, попри попередні домовленості та узгоджені умови, нас не почули. Існувала домовленість, що обидва клуби платитимуть «Арені» по 210 тисяч гривень за один матч. І обидва львівські прем‘єрлігові клуби готові були платити таку орендну плату за матч, про що офіційно повідомили керівництво державного стадіону. Однак згодом, дивним чином, почали з’являтися нові умови, які не підвладні здоровому глузду й основам державного управління такими об’єктами», – йдеться у заяві футбольного клубу «Рух».

Стадіон «Україна» – багатофункціональний стадіон у Львові. Відкритий 1963 року. За радянських часів називався «Дружба». Домашній стадіон футбольного клубу «Карпати» (Львів).Розташований біля центральної частини міста, у «Снопківському» парку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.