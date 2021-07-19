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У ДТП біля Львова загинула дворічна дівчинка, ще четверо – травмовані

Ольга Денисяка

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Ввечері 19 липня на об’їзній дорозі Львова трапилася потрійна ДТП – зіткнулись два легковики та вантажівка. Внаслідок аварії загинула дворічна дівчинка, ще двоє дітей та двоє дорослих отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 17:30 год. на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій зіткнувся з легковим автомобілем «Деу».

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Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка «Деу», отримала травми, від яких загинула на місці події.

Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їх діагнози уточнюються.

Водія «Ауді» затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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