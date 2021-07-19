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Чоловік, що вбив товариша по чарці на Львівщині, відсидить сім років у тюрмі

Вероніка Рой

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На Львівщині суд відправив за ґрати на 7,5 років 43-річного чоловіка, який під час пиятики до смерті побив свого товариша. Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Ідеться про випадок, який трапився 13 серпня цього року в с.Новосілка Перемишлянського району. 43-річний раніше судимий за крадіжки чоловік разом з 58-річним товаришем розпивали алкогольні напої в помешканні останнього.

Суперечка переросла в бійку і молодший завдав декілька ударів кулаками по всьому тілу та ногами по голові старшому.

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Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 43-річного чоловіка, якого обвинувачували у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, завершений.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

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Фото: прокуратура

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