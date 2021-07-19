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64-річна львів'янка стала чемпіонкою України, пробігши понад 236 км

Романишин Дарина

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Львів’янка Ольга Стадник за дві доби пробігла понад 236 км і стала чемпіонкою України. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

Перемогу серед жінок з 48-годинного бігу здобула 64-річна львів’янка Ольга Стадник, яка протягом цього часу пробігла 236,063 км. Найближчою її конкуренткою стала Світлана Самаріна, яку львівська легкоатлетка випередила майже на 25 км.

Серед чоловіків у 48-годинному бігу найкращим серед львів’ян був Сергій Білий. Його результат — 232,756 км. Таким чином у змаганні він посів сьоме місце.

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З 16 по 18 липня у Вінниці відбувся чемпіонат України з 12, 24 та 48 годинного бігу.

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