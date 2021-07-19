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Частина вулиці Виговського у Львові місяць буде без гарячої води

Романишин Дарина

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Від 20 липня до 20 серпня мешканці 11 житлових будинків на вул. Виговського у Львові залишаться без гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Гаряче водопостачання відключать через заміну магістральної теплової мережі.

Так, з 20 липня до 20 серпня не буде гарячої води за такими адресами: вул. Виговського, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

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