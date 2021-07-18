У Львові вшанували пам'ять героя АТО Володимира Цірика

Сьогодні, 18 липня, 5-та річниця загибелі випускника Національна академія сухопутних військ старшого лейтенанта Володимира Цірика, який поклав своє життя, героїчно захищаючи Україну від рук російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Володимир закінчив Академію сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями механізованих підрозділів» 2015 року. Опісля проходив службу у 93-тя ОМБр Холодний Яр, брав активну участь у захисті України від навали російських загарбників.

18 липня 2016 року в районі села Кримське, Новоайдарського району Луганської області, БМП-2 під командуванням старшого лейтенанта Володимира Цірика здійснювала евакуацію військовослужбовців бригади, які потрапили під ворожий обстріл.

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На зворотному шляху бойова машина підірвалася на замаскованій ворожій протитанковій міні. Внаслідок цього механік-водій загинув, а старший лейтенант Цірик зазнав поранення. Втім, зі зброєю в руках офіцер прийняв бій, у ході якого загинув.

Указом Президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі, старший лейтенант Володимир Цірик нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Офіцери та курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного сьогодні традиційно вшанували світлу пам’ять полеглого побратима на Алеї слави випускників навчального закладу та разом помолилися за упокій душі Володимира Цірика.

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