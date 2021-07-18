Першокурсники Академії сухопутних військ стали призерами міжнародного кубку

Першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобули почесне 3-тє командне місце у міжнародних змаганнях 1-го інтернаціонального кубку з військових спортивних дисциплін серед кадетів, які проходили у місті Балатонакаратія (Республіка Угорщина). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Участь у змаганнях узяли 8 команд з 5 країн: Угорщини, Румунії, Чехії, Сербії та України. Наші Збройні Сили представляли першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Змагання проходили із семи дисциплін: надання першої медичної допомоги, біг по лабіринту, літній біатлон, переповзання з метанням гранати, смугу перешкод, орієнтування на місцевості й естафета 4×1000 метрів зі зброєю (автоматом).

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За підсумками семи дисциплін команда ЗСУ на цих змаганнях посіла третє загальнокомандне місце.

Українські кадети показали найкращі результати в окремих дисциплінах, зокрема у подоланні смуги перешкод і в літньому біатлоні, другий результат отримали в естафеті 4×1000 метрів зі зброєю та були третіми у переповзанні з метанням гранати.

«Це був дебютний виступ нашої команди на нових міжнародних військових змаганнях.

Бути першим завжди важко, але наші курсанти справились відмінно. Пишаюся високими результатами наших вихованців. Вдячний спортсменам, їхнім тренерам та наставникам за наполегливість та самовіддачу. Бажаю подальших спортивних та професійних звершень», – прокоментував досягнення своїх курсантів начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

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