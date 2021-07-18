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На відпочинку у Затоці потонув батько зі сином

Андрій Котенський

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У суботу, 17 липня, в курортному селищі Затока Одеської області на пляжі бази відпочинку «Ірина» підняли із води тіло 49 річного чоловіка, мешканця Черкаської області. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Одеської області.

Виявилося, що чоловік перебував у воді разом із 13 річним сином. До пошуку дитини вздовж берегової лінії залучили правоохоронців і місцевих мешканців.

Рятувальники проводили обстеження морського дна на місці події.

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Робота водолазів була ускладнена мілководдям та сильним забрудненням води.

За даними Суспільного, сьогодні вдень тіло дитини прибило до берега тієї ж бази відпочинку.

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