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Львівський патрульний у свій вихідний затримав грабіжника

Андрій Котенський

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У Львові патрульний 2-го батальйону Мар’ян Самардак, у свій вихідний день під час прогулянки із дружиною, затримав грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Затримання грабіжника відбулося у неділю, 18 липня, близько 12-ї години дня.

Спершу патрульний у цивільному став очевидцем ситуації, як пасажири витурили із громадського транспорту невідомого чоловіка, а за кілька хвилин по тому він на вулиці напав на літню жінку, і заволодів її мобільним телефоном.

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«Патрульний не зволікаючи побіг за нападником. Під час втечі він викинув телефон на землю і сподівався, що переслідування припиниться та дарма. Мар’ян Самардак наздогнав втікача і затримав. Тим часом його дружина зателефонувала за номером 102 і за кілька хвилин на місце прибув наряд поліції», – йдеться у повідомленні.

68-річна потерпіла написала заяву. Затриманим виявився 28-річний львів’янин, який вже неодноразово притягувався до відповідальності. Тепер молодику загрожує до чотирьох років тюрми.

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