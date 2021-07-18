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Львів’ян запрошують на концерт «Мелодії вечірнього Львова»

Андрій Котенський

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Відомі музиканти зіграють просто неба «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«27 липня о 19:00 на даху FESTRepublic відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза Назарія Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz», – йдеться у повідомленні.

На сцені творитимуть «Promenade Trio»:  Антон Сопіга – гітара, Петро Довгань – фортеп’яно, Назарій Пилатюк – скрипка та квартет «4 seasons»: Назар Кисюк – скрипка, Марія Мельничук – скрипка, Сергій Гаврилюк – aльт, Оксана Литвиненко – віолончель.

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У програмі твори А.Вівальді, Й. С. Баха , А. П’яццолли.

«Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чаруюче танго П’яцолли, настроєвий джаз Сопіги, шедевральні сезони Вівальді.

Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени», – зазначають організатори.

Квитки доступні за посиланням: Concert.ua

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