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Делегація з Данії відвідала цетр Миротворчості на Львівщині

Андрій Котенський

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідали представники Сухопутних військ та Національної гвардії Королівства Данія. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі НАСВ.

Очолили делегацію: командувач Сухопутних військ Королівства Данія генерал-майор Арпе Нільсен і командувач Нацгвардії генерал-майор Єнс Гарлі.

Високих гостей супроводжував військовий аташе посольства Данії в Україні капітан ІІ рангу Фелікс Єбастад.

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На даний час військовослужбовці 53-ї ОМБр проходять британсько-данський курс за стандартами НАТО в рамках навчальної місії ORBITAL. Курс включає як теорію, так і практичні вправи у царині бою в умовах міської та сільської забудови, тактичної медицини, мінно-вибухових пристроїв, а також ближче знайомить з практиками НАТО щодо самопідготовки та спонукає до вивчення англійської мови, як універсальної в структурах Альянсу.

Після закінчення курсів, військовослужбовці отримають сертифікати міжнародного зразка. Такий сертифікат і отримані знання дають можливість самостійно проводити тренінги.

Офіцери і сержанти ЗС Королівства Данія та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії підтвердили готовність до подальшої співпраці у рамках навчальної місії ORBITAL та мали можливість безпосередньо спостерігати за перебігом навчань.

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