Делегація з Данії відвідала цетр Миротворчості на Львівщині

Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідали представники Сухопутних військ та Національної гвардії Королівства Данія. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі НАСВ.

Очолили делегацію: командувач Сухопутних військ Королівства Данія генерал-майор Арпе Нільсен і командувач Нацгвардії генерал-майор Єнс Гарлі.

Високих гостей супроводжував військовий аташе посольства Данії в Україні капітан ІІ рангу Фелікс Єбастад.

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На даний час військовослужбовці 53-ї ОМБр проходять британсько-данський курс за стандартами НАТО в рамках навчальної місії ORBITAL. Курс включає як теорію, так і практичні вправи у царині бою в умовах міської та сільської забудови, тактичної медицини, мінно-вибухових пристроїв, а також ближче знайомить з практиками НАТО щодо самопідготовки та спонукає до вивчення англійської мови, як універсальної в структурах Альянсу.

Після закінчення курсів, військовослужбовці отримають сертифікати міжнародного зразка. Такий сертифікат і отримані знання дають можливість самостійно проводити тренінги.

Офіцери і сержанти ЗС Королівства Данія та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії підтвердили готовність до подальшої співпраці у рамках навчальної місії ORBITAL та мали можливість безпосередньо спостерігати за перебігом навчань.

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