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Чим загрожує дефіцит сну та скільки рекомендовано спати

Андрій Котенський

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Сон – життєво необхідний процес. Уві сні наш організм відновлюється, а мозок обробляє отриману за день інформацію. Чим саме загрожує дефіцит сну та скільки рекомендовано спати, щоб почуватися здоровим. Про це нагадали у міністерства охорони здоров’я України.

За даними медиків, сон має бути регулярним та з однаковою кількістю годин. Тривалість сну дітей до року змінюється майже щомісяця: від 17-20 годин на добу у перші тижні життя і до 12-13 годин, коли дитині виповнюється рік.

У середньому діти до 6 років повинні спати 10-11 годин на добу, діти 6-12 років — 9-12 год, 13-18 років — 8-10 год.

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Дорослим у віці 18-60 років рекомендовано спати не менше 7 год на добу.

Якщо кількість сну у дорослого буде менш як 7 годин, це підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

  • діабету;
  • серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров’яного тиску;
  • збільшення ваги та ожиріння;
  • порушення імунної системи;
  • погіршення психічного здоров’я, депресії.

Брак сну також впливає на здатність приймати рішення, увагу та реакцію. Тому усім водіям рекомендується відпочити перед поїздкою.

Медики також радять лягати та вставати в один й той самий час. Рекомендовано засинати до 22 години, а вставати о 6 ранку. Однак ці часові проміжки можуть відрізнятись у залежності від вашого біоритму.

Аби гарно виспатися необхідно дотримуватися простих рекомендацій:

  • Відкласти телефон, ноутбук або вимкнути телевізор хоча б за 30 хвилин до сну.
  • Уникати емоційного навантаження ввечері.
  • Помедитувати. Це допоможе розвантажити думкти та розслабити тіло.
  • Не переїдати перед сном та скоротити вживання напоїв з кофеїном.

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