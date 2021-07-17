Жителька Рудного допомогла затримати злодія, який проник у будинок

Завдяки небайдужій сусідці вдалося на гарячому затримати одного із двох злодіїв, який проник у будинок в Рудному. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщині.

За даними правоохоронців, у пятницю, 16 липня, близько 14.00 патрульні отримали виклик від мешканки селища Рудно, про осіб, які проникли у сусідський будинок.

На місці встановили, що двоє невідомих через вікно проникли в будинок і можливо ще перебувають всередині.

Реклама партнерів

Під час обстеження території поліцейські виявили за парканом будинку два наплічники, а в кущах на території обійстя невідомого та інструменти для зламу.

Також, біля нього лежала частина крадених речей. Ним виявився 30-річний мешканець Львівщини. Його напарнику вдалося втекти.

На місце події приїхав власник будинку. В помешканні він виявив розкидані речі. Зловмисники вкрали ювелірні вироби та гроші.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.