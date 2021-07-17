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У Львові з'явиться Музей репресованих дітей

Наталя Дуляба

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У Львові збираються відкрити Музей репресованих дітей. Він діятиме як філія музею «Територія Терору» на вул. Старій, 13, що в центрі міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Над створенням Музею репресованих дітей у Львові «Територія Терору» працює ще з 2019 року. Тут львів’яни та гості міста зможуть дізнатися реальні історії з життя малечі, яка постраждала від жорстокості тоталітарної системи.

«На прикладі цих історій ми хочемо показати людству жорстокість і нелюдськість тоталітарних систем, віддати шану підліткам і юнакам, які протистояли системі, шану пам’яті тим, хто безвинно постраждав і поплатився своїм дитинством, здоров’ям чи життям, щоб у сучасному світі більше не було місця для поняття «репресоване дитинство», вибудувати культурний «антидот» проти загроз дитинству», — так пояснює ідею нового музею директорка «Території Терору» Ольга Гончар.

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Вже у середу, 21 липня, музейники детальніше поділяться, яким буде Музей репресованих дітей у Львові та представлять попередні напрацювання.

До презентації-воркшопу залучать також й істориків, митців, інших музейників та культурологів. Вони зможуть запропонувати своє бачення візії майбутнього музею. Захід є вільним, втім взяти участь у ньому можна, якщо попередньо зареєструватись за цим посиланням.

Зазначимо, що створення Музею репресованих дітей у Львові підтримує Європейський Союз.

Довідково: «Територія Терору» — музей тоталітарних режимів, що розташований у Львові на просп. Чорновола, 45. Він знаходиться на  місці, що упродовж 1941-1943 років входило до складу Львівського ґетто — третьої за величиною в окупованій нацистами Європі єврейської в’язниці, а у 1944-1955 роках — пересильної тюрми №25 — однієї з найбільших установ СРСР примусового утримання на території сучасної України.

На території музейного комплексу відтворені два бараки, сторожові вежі, загородження з колючого дроту та інші тогочасні інфраструктурні об’єкти.

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