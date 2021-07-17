У Львові другу добу розшукують двох зниклих школярів

У Львові другу добу тривають пошуки двох зниклих школярів – 11-річного Давида Романенко та 14-річного Сергія Макова, які обоє покинули рідну домівку у п’ятницю, 16 липня, о 15.15 та досі не повернулися. Про це повідомляє пошоково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA.

Давиду Романенку 11 років, волосся темне, очі карі.

Сергію Макову 14 років, смуглявий, волосся темне, очі карі.

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Обоє хлопців покинули домівку по вулиці Левандівській у Львові та досі не повернулися.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині поліцейські спільно з волонтерами розшукали зниклу дворічну дівчинку.

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