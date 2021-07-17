Сьогодні – 7 річниця, як Росія збила пасажирський літак над Донбасом

Сьогодні світ згадує сьому річницю збиття Росією пасажирського Boeing 777. Рейс MH17 авіаліній Malaysia Airlines із 298 людьми на борту був збитий російським ракетним комплексом в небі неподалік українського Донецька, передає Львівський портал.

Як відомо, 17 липня 2014 року літак виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Пасажирський лайнер вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту «Куала-Лумпур», зв’язок із літаком перервався близько 16-ї години.

Рештки збитого літака впали поблизу міста Торез Донецької області.

Угруповання «ДНР» спочатку радо повідомляли у російських ЗМІ, що збили український літак, але коли виявилося, що росіяни збили міжнародний пасажирський лайнер, швидко відмовилися від своїх тверджень.

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Цього ж вечора Європейська організація з безпеки аеронавігації закрила повітряний простір України для польотів цивільної авіації над окупованими Росією територіями україни..

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР».

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року; найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.

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