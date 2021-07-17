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Сьогодні – 7 річниця, як Росія збила пасажирський літак над Донбасом

Андрій Котенський

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Сьогодні світ згадує сьому річницю збиття Росією пасажирського Boeing 777. Рейс MH17 авіаліній Malaysia Airlines із 298 людьми на борту був збитий російським ракетним комплексом в небі неподалік українського Донецька, передає Львівський портал.

На фото окупанти хизуються збиттям пасажирського авіалайнера

Як відомо, 17 липня 2014 року літак виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Пасажирський лайнер вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту «Куала-Лумпур», зв’язок із літаком перервався близько 16-ї години.

Рештки збитого літака впали поблизу міста Торез Донецької області.

Угруповання «ДНР» спочатку радо повідомляли у російських ЗМІ, що збили український літак, але коли виявилося, що росіяни збили міжнародний пасажирський лайнер, швидко відмовилися від своїх тверджень.

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Цього ж вечора Європейська організація з безпеки аеронавігації закрила повітряний простір України для польотів цивільної авіації над окупованими Росією територіями україни..

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР».

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року; найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.

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