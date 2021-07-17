Ryanair розпочав дублювати маршрут WizzAir зі Львова до Вроцлава. Квитки від 209 грн

Із суботи, 17 липня, авіакомпанія Ryanaіr розпочала виконання регулярних рейсів до Вроцлава (Польща), що є новим напрямком для авіакомпанії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту «Львів».

Прямий рейс зі Львова до Вроцлава не новий напрямок для Львова. Його на регулярній основі із 2017 року виконує авіаперевізник WizzAir.

До кінця липня Ryanair здійснюватиме польоти по середах, четвергах та суботах, але із серпня перевізник здійснюватиме польоти по понеділках, середах і п’ятницях, у ті самі дні, що й лоукостер WizzAir.

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В результаті конкуренції обох перевізників квитки зі Льова до Вроцлава доступні за ціною від 209 грн.

Нагадаємо, що окрім Вроцлава у Ryanair виконує польоти за 9 напрямками:

Болонья,

Варшава Модлін,

Лондон Станстед,

Мілан Бергамо,

Неаполь,

Пафос,

Познань,

Рим Ф’юмічіно,

Турин.

Найближчим часом Ryanair анонсував відновлення ще трьох напрямків:

Краків (із 01 серпня),

Будапешт (із 03 серпня),

Дюссельдорф-Веце (із 05 серпня).

А також запуск нових рейсів Ryanair за такими напрямками:

Каунас (із 02 серпня),

Венеція-Тревізо (із 03 серпня),

Барі (з 01 вересня),

Палермо (з 04 вересня),

Піза (з 04 вересня).

Фото: Олексій Тренін

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