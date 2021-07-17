Під Львовом неповнолітній водій влаштував потужну ДТП. Є загиблі

В ніч на суботу, 17 липня, на трасі Львів–Тернопіль трапилась потужна ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 02:55 год. на автодорозі Н-02 Львів–Тернопіль, біля села Підберізці Львівського району.

За попередніми даними, 17-річний мешканець села Куровичі Глинянської ТГ Львівського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем МАН.

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Внаслідок потужного зіткнення двоє пасажирів автомобіля ВАЗ – 16-річна мешканка села Куровичі та 21-річний молодий чоловік, загинули на місці події.

Водія госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги Львова.

Обставини події встановлюються.

За даними Варта1, у ДТП загинула 16 річна сестра водія та власник авто.

За словами родичів, сім’я з Курович, їхала в Перемишляни до лікарні, бо дівчині щось залізло у вухо, але звідти їх відправили у Винники.

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Фото: Варта1