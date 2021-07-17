До Львова урочисто повернулася 80-та десантно-штурмова бригада

У Львові урочисто зустріли 80-ту десантно-штурмову бригаду, що повернулася із зони Операції об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Зустріч військових відбулась сьогодні, 17 липня, на території військової частини А0284, що на вулиці Стрийській. Урочистий захід розпочали спільним виконанням Гімну України.

На заході були присутні представники влади, командування гарнізону, сім’ї та рідні військовослужбовців, а також львів’яни, які прийшли підтримати військовослужбовців.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих за Україну військовослужбовців та поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам АТО (ООС).

За зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди повернення особового складу із зони проведення операції Об’єднаних кращих військових відзначили грамотами, подяками та цінними подарунками.

Як відомо 80-та окрема десантно-штурмова бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284) – військове з’єднання Десантно-штурмових військ України. Бригада базується у Львові.

Навесні 2014 року у числі перших була піднята для відбиття російської агресії, підрозділи були направлені на північно-східні кордони України. Військовослужбовці бригади взяли участь у першому бою війни на Донбасі – 13 квітня 2014 року під Семенівкою, згодом вони брали участь у боях за звільнення Слов’янська. Інші підрозділи бригади були розміщені в Луганській області, де вели бої в районі Металіста, Георгіївки і Лутугиного, Луганського аеропорту, Новосвітлівки і Хрящуватого. Восени 2014 року бійці бригади потрапили у засідку під Веселою Горою, брали згодом участь у боях за 32-й блокпост.

Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є захист Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону.

З військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади працюють кращі військовослужбовці-інструктори з бойової підготовки таких країн як Польща, Литва, Канада, Сполучені Штати Америки.

У списку бойових втрат бригади 112 загиблих військовослужбовців від початку війни з Росією.

Фото: ЛОДА

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