Через пішохода на трасі автобус злетів у кювет. 23 людини госпіталізовані

На Рівненщині внаслідок перекидання міжнародного рейсового автобуса травмувалися 23 людини. Серед пасажирів були також жителі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Автопригода сталася сьогодні, 17 липня, близько 03:40 на автодорозі Східний під’їзд до міста Радивилів Дубенського району.

За попередніми 43-річний житель Хмельницької області — водій двоповерхового автобуса марки «Setra», що здійснює регулярні перевезення сполученням Київ–Вроцлав, рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів не впорався із керуванням та допустив з’їзд та перекидання автобуса у кювет.

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За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч.

Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебувало орієнтовно 58 пасажирів — жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ.

Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи. Пішохід та двоє пасажирів госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні, 11 — із незначними травмами знаходяться у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами госпіталізовані у Бродівську центральну міську лікарню.

Порушено кримінальну справу. Усі обставини автопригоди встановлюються.

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