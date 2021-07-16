«Українська пісня» пройде на «Арені Львів» 14 серпня. Перші хедлайнери концерту

«Українська пісня», масштабне музичне свято, повертається на «Арену Львів». Цьогоріч грандіозний концерт відбудеться 14 серпня. Серед перших цьогорічні хедлайнерів – гурти «Скай», «ВВ» та «Без Обмежень». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Через пандемію коронавірусу торік «Українська пісня» проходила без глядачів у телевізійному форматі у Львівській опері. Цьогоріч концерт повертається на «Арену Львів». Грандіозне музичне дійство відбудеться у суботу, 14 серпня.

У ювілейний для незалежності України рік організатори масштабного стадіонного концерту поставили потужну мету: відтворити історію української музики за 30 років. Відтак того вечора на «Арені Львів» прозвучать найвідоміші хіти, створені протягом останніх трьох десятиліть.

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Організатори вже анонсували перших цьогорічних хедлайнерів: це гурти «ВВ», «СКАЙ», «Без Обмежень», співачка Ірина Білик, співак MELOVIN. Протягом найближчих тижнів перелік зіркових імен поповнюватиметься.

«Глобальна ідея концерту 14 серпня – розповісти історію української музики за 30 років незалежності України. Розпочинаючи від легендарного хіта рок-гурту «ВВ» «Весна», який гримів на початку 1990-их, – і до хітів номер один наших днів. Звучатимуть пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Гасло нашого цьогорічного проекту: «Українська пісня» – історія народжує майбутнє!», –розповідає співзасновник та генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик.

Незмінна й головна місія проєкту – пошук та відкриття нових імен на українській сцені. Від травня тривав прийом заявок від молодих артистів. Загалом до оргкомітету надійшло понад три сотні анкет.

Журі відбору – музичний журналіст і директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов, музичний продюсер телеканалу «Україна» і «Музична Платформа України» Геннадій Вітер, музичний продюсер Вадим Лисиця, співак MELOVIN і генеральний продюсер «Української пісні» Тарас Курчик.

Лише десятеро виконавців та груп дійшли до великого фіналу, вже невдовзівони вийдуть на сцену «Арени Львів» разом із топ-зірками українського шоу-бізнесу. Фіналістами цьогорічної «Української пісні» стали АНЦЯ, JULINOZA, Semyokhina, ЛЕV, BORA, «GG Гуляй Город» (feat. Morphom), Sowa, «Cry неба», Маргарита Самойлова і MARLEN.

Саме 14 серпня буде оголошено ім’я переможця, призом для якого стане продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також промо та менеджмент від «Української пісні» протягом року.

Здивує «Українська пісня» і виглядом та масштабністю сцени. Цьогоріч вона нагадуватиме гігантського птаха у формі цифри V, що символізуватиме п’ятиріччя проєкту.

Квитки доступні за цим посиланням.

Телеверсію концерту покаже канал «1+1» до 30-річчя Незалежності України.

Зазначимо, Національний проєкт «Ukrainian Song Project/Українська пісня» заснували у 2016 році, аби відкривати нових зірок та популяризувати українську музику. Щороку масштабний концерт відбувається у серпні у Львові, а телеверсію транслюють до Дня Незалежності.

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