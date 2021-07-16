Службовця «Львіввугілля» спіймали на хабарі

Правоохоронці затримали під час отримання хабара заступника директора одного із відокремлених підрозділів «Львіввугілля». Службовець вимагав неправомірну вигоду у підприємця за укладення договору та не чинення перешкод під час поставок вугілля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що службовець вимагав підприємця 37 тис грн хабара за укладення договору та не чинення перешкод під час поставок вугілля. Також за ці кошти він обіцяв відпуск транспортних засобів, навантажених зазначеною чорною породою, із території підрозділу «Львіввугілля».

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Правоохоронці затримали чоловіка після одержання ним останньої частини хабаря у сумі 25 тисяч грн.

За даними СБУ у Львівській області, заступник директора однієї із шахт регіону систематично вимагав хабарів за безперешкодний відпуск необлікованої вугільної продукції. Її зловмисник збував за готівкові кошти місцевим підприємцям.

Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Перевіряється факти можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності.

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Фото: прокуратура