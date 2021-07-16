Рада призначила нового міністра внутрішніх справ

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат, передає Львівський портал.

Під час виступу в Раді Монастирський заявив, що є членом команди президента та прозвітував про роботу правоохоронного комітету Ради, який він очолює.

За словами Монастирського, серед його пріоритетів на посаді буде боротьба з організованою злочинністю, злодіями у законі та наркотиками. Також він запевнив, що сприятиме розвитку патрульної поліції, безпеці дорожнього руху та розвитку прикордонної служби.

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Що відомо про Дениса Монастирського?

Як зазначає рух «Чесно», 41-річний Денис Монастирський є депутатом від «Слуги народу» і головою комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Він закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права та працював юристом у компанії «Hillmont Partners», «Global Ties KC», ТОВ «Лігал Консалтинг» тощо.

У 8 скликанні Верховної Ради Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка. Своєю чергою, Антон Геращенко – один із найближчих соратників Арсена Авакова, його заступник у МВС.

Згідно з аналітикою руху «Чесно», станом на 24 липня 2020-го року Монастирський одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.

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