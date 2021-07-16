На Закарпатті блискавка знищила базу відпочинку

У селі Біла Церква Тячівського району Закарпаття від влучання блискавки згорів готель місцевої бази відпочинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу в будівлі бази відпочинку, розташованої в селі Біла Церква Тячівського району надійшло 15 липня о 22.15.

За словами охоронця об’єкту, на його очах блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

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Чотири бригажи пожежників гасили займання декілька годин і лише о 03:45 зуміли повністю приборкати займання.

Вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м.

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