ОСТАННІ НОВИНИ

На Самбірщині п’яний чоловік до смерті забив батька, а потім поїхав за новою дозою алкоголю

Вероніка Рой

|

У Самбірському районі 40-річний чоловік під час пиятики забив до смерті свого батька. Після скоєного зловмисник поїхав за новою дозою алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч у липні в одному із сіл Боринської територіальної громади, що у Самбірському район. За даними слідства, батько з сином розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт.

Згодом підозрюваний почав бити пенсіонера. Коли потерпілий вже впав на землю, чоловік підняв та кинув його на ліжко, де продовжив наносити удари своїй жертві. В результаті від отриманих травм батько зловмисника помер.

Після бійки фігурант пішов допивати алкоголь, а коли побачив, що батько вже не дихає, взяв велосипед і поїхав за черговою дозою алкоголю.

Реклама партнерів

45-річному чоловіку, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України), обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-12 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів