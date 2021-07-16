На Самбірщині п’яний чоловік до смерті забив батька, а потім поїхав за новою дозою алкоголю

У Самбірському районі 40-річний чоловік під час пиятики забив до смерті свого батька. Після скоєного зловмисник поїхав за новою дозою алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч у липні в одному із сіл Боринської територіальної громади, що у Самбірському район. За даними слідства, батько з сином розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт.

Згодом підозрюваний почав бити пенсіонера. Коли потерпілий вже впав на землю, чоловік підняв та кинув його на ліжко, де продовжив наносити удари своїй жертві. В результаті від отриманих травм батько зловмисника помер.

Після бійки фігурант пішов допивати алкоголь, а коли побачив, що батько вже не дихає, взяв велосипед і поїхав за черговою дозою алкоголю.

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45-річному чоловіку, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України), обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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