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Для двох нацпарків Львівщини шукають керівників

Романишин Дарина

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Для парків «Королівські Бескиди» та «Північне Поділля» шукають керівників. Подати документи можна до 30 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Перелік документів, що подає претендент особисто та/або електронною поштою разом із заявою:

  • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
  • копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи (така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувались на зазначених посадах; кількість працівників, які перебували у підпорядкуванні);
  • копія документа про вищу освіту;
  • біографічна довідка (резюме);
  • конкурсна пропозиція;
  • згода на обробку персональних даних
  • інші документи на власний розсуд претендента (у разі наявності).

Кінцевий термін для подачі заяв – до 16:45 год. 30 липня.

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Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи від претендентів подаються на адресу: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

Телефон для довідок: (044) 206-33-10, E-mail: [email protected]

Детальніше про конкурс можна дізнатися за посиланням.

Додамо, що Національний природний парк «Північне Поділля» розташований у Золочівському районі, парк «Королівські Бескиди» на Старосамбірщині.

Зазначимо, що «Королівські бескиди» – це новостворений парк, тому шукають першого керівника. Попередній керівник парку«Північне Поділля» Мирослава Єргуньова.

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