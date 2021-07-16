Львів прийме байкерський мотопробіг єдності

До Львова 19-20 липня завітає п’ятий байкерський Мотопробіг єдності, маршрут якого включає 57 міст України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Метою пробігу є демонстрація територіальної цілісності України та єдності її суспільства. Він розпочнеться 19 липня в Ужгороді та фінішує 1 серпня на острові Хортиця.

Очікується, що учасники мотопробігу прибудуть до Львова 19 липня о 19:15 год., а вирушать в дорогу наступного дня о 10:30 год.

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Також відомо, що учасники мотоколони поїдуть через всю країну під прапорами України та Кримськотатарського народу .

«Маршрут має довжину понад 5 000 км і проляже через 57 міст, містечок та майже всі обласні центри України. Під час акції можна використовувати винятково Державний прапор України, кримськотатарський прапор, прапори областей, районів та міст. Використання рекламної, політичної, партійної символіки категорично заборонено», — наголошують організатори пробігу.

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