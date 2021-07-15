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Зеленський заснував нову держвідзнаку

Наталя Дуляба

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Володимир Зеленський заснував нову державну відзнаку – «Національна легенда України». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Так, президент підписав указ, яким заснував нову державну відзнаку «Національна легенда України».

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

Також відзнаки будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.

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Візуалізацію цієї відзнаки мають затвердити за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабмін.

До 9 серпня уряд повинен подати на затердження президента проєкт положення про відзнаку та проєкти її візуалізації.

Виготовленням відзнаки та атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

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