Вулиця, яка веде до Високого замку, місяць буде непроїзною. Схема об’їзду

У Львові на ремонт перекрили вул. Княжу, яка веде до Високого замку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вул. Княжу перекрили для руху транспорту вже віднині, 15 липня. Тут комунальники починають реконструкцію водопровідної мережі. Всі роботи обіцяють завершити ввечері 14 серпня.

Зазначимо, що вул. Княжа веде до Високого замку, вона сполучає однойменну вулицю з вул. Максима Кривоноса. Допоки тут триватимуть ремонти, об’їзд відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми руху:

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