ОСТАННІ НОВИНИ

Вулиця, яка веде до Високого замку, місяць буде непроїзною. Схема об’їзду

Наталя Дуляба

|

У Львові на ремонт перекрили вул. Княжу, яка веде до Високого замку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вул. Княжу перекрили для руху транспорту вже віднині, 15 липня. Тут комунальники починають реконструкцію водопровідної мережі. Всі роботи обіцяють завершити ввечері 14 серпня.

Зазначимо, що вул. Княжа веде до Високого замку, вона сполучає однойменну вулицю з вул. Максима Кривоноса. Допоки тут триватимуть ремонти, об’їзд відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми руху:

Натисніть на зображення для збільшення

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів