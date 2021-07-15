В аварії на Львівщині 21-річному мотоциклісту ампутувало ногу

На трасі Львів – Луцьк 21-річний мотоцикліст врізався у дорожній знак, а потім злетів у кювет. Юнака з травмами та ампутованою ногою забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 14 липня, орієнтовно о 14:00 год. в одному зі сіл Червоноградського району на трасі Львів – Луцьк.

Тут 21-річний водій мотоцикла «Хонда», житель Волині, не впорався з керуванням, в’їхав у дорожній знак, а потім злетів у кювет. Хлопець отримав численні травми, зокрема й ампутацію лівої гомілки. Його забрали у реанімацію.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, за пів року 2021-го аварії на Львівщині забрали життя 93 людей, ще понад тисячу травмувалися. Найбільше смертельних ДТП стається через перевищення швидкості.

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