На Львівщині внаслідок зіткнення з поїздом загинула водійка Daewoo

У Львівському районі вантажний потяг врізався в Daewoo Nexia. 37-річна водійка авто загинула на місці. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у четвер вранці, 15 липня, орієнтовно о 07:56 год. у селі Панчищини, що між Жовквою та Равою-Руською.

Тут на залізничній колії вантажний поїзд в’їхав у Daewoo Nexia. Внаслідок зіткнення 37-річна водійка авто загинула на місці.

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На місце події прибули рятувальники, які почали деблоковувати тіло загиблої зі салону автомобіля.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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