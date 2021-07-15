Могилу відомого львівського архітектора збережуть від знищення

Могилу архітектора Лева Левинського в Польщі не знищать через несплату оренди. Про це йдеться на сторінці департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА у Facebook.

У Львові вдалося зібрати 9 000 грн, щоб оплатити 20-річну оренду місця на комунальному кладовищі в місті Цешин (Польща), де похований Лев Левинський.

Якби гроші не вдалось зібрати, цю могилу зруйнували б, а місце віддали б під поховання іншої особи.

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Зазначимо, що збір коштів на ці потреби ініціював Іван Щурко назбирати необхідну суму вдалося завдяки пожертвам небайдужих за чотири дні.

Лев Левинський – племінник і похресник відомого львівського архітектора і підприємця Івана Левинського, співзасновник будинку товариства «Дністер» й багатьох інших знакових об’єктів у Львові. Також він є автором багатьох церков у Східній Галичині й співпрацював з Галицькою греко-католицькою митрополією.

Зазначимо, що він помер 22 лютого 1963 року у віці 87 років. Минулого року його могилу знайшов львівський архітектор Іван Щурко. Також Щурко зазначив на своїй сторінці Facebook, що кожен охочий може долучитися до дослідження біографії архітектора.

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