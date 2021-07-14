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За вбивство товариша по чарці львів’янин відсидить 8 років за ґратами

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 39-річному львів’янину, який під час розпивання алкоголю вбив свого товариша канцелярськими ножицями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Фатальний випадок стався цьогоріч 7 лютого на вул. Замковій у Львові. В одній із закинутих будівель 39-річний львів’янин розпивав алкоголь зі своїм товаришем.

Між ними виник конфлікт, тому обвинувачений взяв канцелярські ножиці і двічі вдарив ними чоловіка у шию.

Від отриманих травм потерпілий помер. А підсудний тим часом підсудний допив горілку і покинув місце злочину, по дорозі викинувши канцелярський ніж у канаву біля колії.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Суд визнав обвинуваченого львів’янина винним і призначив йому покарання – 8 років тюрми. 

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