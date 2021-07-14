Узбецький фотограф готує фотовиставку зі світлинами Львівщини

Узбецький фотограф Ернест Куртвелієв відвідав Львівщину 10-13 липня, щоб зібрати фотоматеріали для своєї виставки. Про Львівський портал інформує пресслужба ЛОДА.

Ернест Куртвелієв – фотограф та мандрівник, який співпрацював із National Geographic, модельними агентствами, періодичними виданнями, а також був особистим фотографом президента Узбекистану.

Фотограф до Львова побував у Харкові, а також у:

Реклама партнерів

Свірзькому замку,

першому парку сучасної української скульптури «PARK3020»,

Дрогобичі (солеварні і дерев’яній церкві Святого Юра),

курорті Трускавець,

фортеці-заповіднику «Тустань»

водоспаді Гуркало.

Ернест зробив фото прогулянки на світанку у Трускавці, а біля селища Славське знімав заходи сонця у різних локаціях у поєднанні з гірськими вершинами.

Також він провів фотосесії в національному вбранні за участю мешканців села Підгородці на фоні Хати у Глубокім, ріки Стрий та навісним мостом над нею, який місцеві звуть «лавкою».

«Природні місцини важливо знімати якраз на сході сонця або на його заході, тобто часові рамки для професійного фотографа насправді дуже вузькі, – пояснює Куртвелієв. – В Узбекистані я мав чимало портретних фото в національних костюмах, такі ж тепер є і з України».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.