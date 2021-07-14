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У центрі Львова затримали хлопців, які розмальовували стіни графіті

Дарина Романишин

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У середу вночі, 14 липня, спіймали шістьох юнаків, які розмальовували графіті на стінах в центі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Небайдужий громадянин близько 02:00 год. повідомив поліції, що шестеро невідомих розмальовують будинки на перехресті вулиць Коперника — Стефаника.

Прибувши на виклик, патрульні побачили описаних осіб на вулиці Ковжуна. У них знайшли балончики з фарбами різних кольорів та маркери, а їхні руки та одяг були забруднені фарбою.

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Порушниками виявились мешканці Львова та передмістя віком від 17 до 23 років.

Інспектори встановили, що хлопці розмалювали будинки та інші конструкції на вулиці Чайковського, Стефаника, Коперника та будівлі біля торгового центру Форум Львів (вул. Під Дубом).

Юнаків забрали до поліцейського відділення задля встановлення обставин.

За скоєне хлопців оштрафують. Згідно зі статтею 152 КУпАП, штраф загрожує від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів, тобто від 340 до 1360 грн.

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