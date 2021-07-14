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На Львівщині виділили гроші на реставрацію трьох церков

Дарина Романишин

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З бюджету ЛОДА на відновлення трьох храмів виділено 731,7 тис. грн. в рамках програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зазначимо, що з початку 2021 року з обласного бюджету на виконання зазначеної Програми перерахували 4328,4 тис. гривень.

Зазначені кошти спрямували на реставрацію таких споруд:

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  • дерев’яна церква Собору Преображення Господнього пам’ятки архітектури національного значення 1787 року в с. Зарудці – 178,7 тис. гривень;
  • дерев’яна церква Св. Косми і Даміана 1862 року у с. Цеблів –253,8 тис. гривень;
  • дерев’яна церква Стрітення Господнього 1757 р. в с. Черепин – 299,2 тис. гривень.

Нагадаємо, що понад п’ять тисяч архітектурних пам’яток Львівщини рятуватимуть за 22 млн грн.

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