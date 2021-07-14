Тарас Кремінь: «Захист мови – це захист національних інтересів України»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь про рішення Конституційного Суду України щодо української мови:

«Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідне Рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України.

Вітаю рішення Конституційного Суду, який проявив державницьку позицію та став на бік національних інтересів України.

Захист мови – це захист національних інтересів України. На 30-му році незалежності у нас немає права на поразки. Особливо приємно, що ми маємо це рішення напередодні 16 липня – другої річниці дії мовного закону та нового етапу імплементації його важливих норм»

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